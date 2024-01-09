عاهل الأردن يعتزم عقد قمة بشأن غزة مع الرئيسين المصري والفلسطيني

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية اليوم، أن العاهل الأردني الملك عبد الله سيعقد قمة مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس غدا الأربعاء لبحث "التطورات الخطيرة" في قطاع غزة.