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بلينكن: دول المنطقة مستعدة للاستثمار في غزة لكن في ظل مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
2024-01-09 | 14:08
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بلينكن: دول المنطقة مستعدة للاستثمار في غزة لكن في ظل مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية
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بلينكن: دول المنطقة مستعدة للاستثمار في غزة لكن في ظل مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "بلا أساس" لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.
وقال بلينكن من إسرائيل، إن "العديد من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية".
وأكد على أن المدنيين وخصوصا الأطفال، يدفعون ثمنا "باهظا جدا" للحرب في غزة.
وشدّد على أن غزة بحاجة الى "مزيد من الغذاء ومزيد من المياه ومزيد من الأدوية".
وقال بلينكن إنه أجرى مناقشات موسعة مع المسؤولين الإسرائيليين حول تجنب انتشار الصراع إقليميا خصوصا فيما يتعلق بالوضع في شمال إسرائيل.
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