الملك عبدالله يجتمع مع السيسي وعباس الأربعاء في العقبة

يبحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس الاربعاء في العقبة جنوب الاردن، حرب غزة والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، على ما افاد الديوان الملكي في بيان الثلاثاء.وبحسب البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، يعقد عاهل الأردن مع السيسي وعباس في العقبة (325 كلم جنوب عمان) الأربعاء "قمة ثلاثية (...) لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية".وأضاف البيان: "القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع".