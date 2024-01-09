الاتحاد الأوروبي يعرب عن "أسفه" لكون الانتخابات في بنغلادش نظّمت بلا معارضة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم ارتياحه للانتخابات البرلمانية التي أجريت في بنغلادش وقاطعتها المعارضة التي دعت إلى التحقيق في تجاوزات شابت الاستحقاق.وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لكون الأحزاب الرئيسية لم تشارك كلها في هذه الانتخابات"، مشيرا إلى أن التكتل "أخذ علما بالنتائج".وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل" مع حكومة حسينة في مختلف المجالات ذات الأولوية.وشدّد على أن "الشراكة الطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي وبنغلادش ترتكز على قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".