بلينكن: إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال بعثة أممية لتقييم الوضع في شمال غزة

أعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن من تل ابيب ان اسرائيل وافقت على مبدأ ارسال بعثة للامم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب.



وصرح بلينكن للصحافيين إثر محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "اتفقنا اليوم على خطة تتيح للامم المتحدة ارسال بعثة تقييم، ستحدد ما ينبغي القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة الى منازلهم في شكل آمن تماما في شمال" غزة.



واعتبر أن على اسرائيل أن تكف عن تقويض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم.



وقال: "على إسرائيل أن تكون شريكا للقادة الفلسطينيين الذين يريدون قيادة شعبهم وأن تكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم في شكل فاعل".