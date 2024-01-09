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خبيران بالأمم المتحدة ينددان بمقتل العاروري "خارج نطاق القضاء" في لبنان

أخبار دولية
2024-01-09 | 15:36
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خبيران بالأمم المتحدة ينددان بمقتل العاروري &quot;خارج نطاق القضاء&quot; في لبنان
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خبيران بالأمم المتحدة ينددان بمقتل العاروري "خارج نطاق القضاء" في لبنان

خبيران بالأمم المتحدة: إسرائيل لم تكن تدافع عن نفسها لأنها لم تقدم أدلة على أن الضحايا شنوا هجوما مسلحا على إسرائيل من أراض لبنانية

ندد خبيران في القانون الدولي بالأمم المتحدة اليوم، بمقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومقاتلين آخرين في هجمات بطائرات مسيرة في لبنان، مشيرين إلى أن الهجوم يرقى إلى حد جرائم القتل خارج إطار القانون.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف اغتيال العاروري، لكن مقتله يأتي بعد شهر من توعد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) بتعقب حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى وإن استغرق الأمر سنوات، وذلك عقب شن حماس هجوما عبر الحدود من غزة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وقال بن ساول وموريس تيدبال-بينز المقرران المعنيان بحالات الإعدام خارج إطار القضاء في بيان صدر في جنيف: "القتل على أرض أجنبية (عمل) جائر ما دام غير مصرح به بموجب القانون الدولي".

وأضافا: "لم تكن إسرائيل تدافع عن نفسها لأنها لم تقدم أدلة على أن الضحايا شنوا هجوما مسلحا على إسرائيل من أراض لبنانية".

وقُتل العاروري الأسبوع الماضي بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية ببيروت في هجوم يُنسب لإسرائيل على نطاق واسع. 

وقال الخبيران أيضا إنه "لا يوجد أساس قانوني لهجمات غير محدودة جغرافيا على أفراد جماعة مسلحة أينما كانوا".

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