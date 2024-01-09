0min

البيت الأبيض: روسيا أطلقت صواريخ عدة من كوريا الشمالية على أوكرانيا في 6 كانون الثاني

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن روسيا أطلقت صواريخ عدة من كوريا الشمالية على أوكرانيا في السادس من كانون الثاني.



وكشف أن الولايات المتحدة ستطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة روسيا.