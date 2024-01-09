بوينغ تقرّ بمسؤوليتها عن حادث طائرة "ألاسكا إيرلاينز"

أقرّ ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لبوينغ، بمسؤولية شركته العملاقة في مجال صناعة الطيران عن الحادث الذي تعرّضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز" الجمعة، متعهّداً بـ"كامل الشفافية" في هذا الملف.وقال كالهون خلال اجتماع في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن: "سنتعامل مع هذه القضية بدءاً بإقرارنا بخطئنا"، مضيفاً: "سنتعامل معها بشفافية مطلقة وكاملة في كلّ خطوة".