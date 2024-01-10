رئيس إسرائيل: مزاعم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية وحشية وسخيفة

أعلن رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج أنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة.



ونتقد هرتسوج في حديثه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جنوب أفريقيا بسبب إقامتها الدعوى.



وقال: "في الواقع، يدعو أعداؤنا، حماس، في ميثاقهم إلى تدمير أمتنا، دولة إسرائيل، الدولة القومية الوحيدة للشعب اليهودي".



وأضاف: "سنكون هناك في محكمة العدل الدولية وسنعرض بفخر قضيتنا المتعلقة باستخدام الدفاع عن النفس بموجب حقنا الأصيل وفقا للقانون الدولي الإنساني".



وتابع: يتعين على اسرائيل أن تنتصر "لأنها حرب تؤثر على القيم الدولية وقيم العالم الحر".