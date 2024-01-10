حادث أمنيّ جديد في البحر الأحمر

استجابت القوات الدولية المنتشرة، في البحر الأحمر، لحادث أمنيّ جديد، قبالة السواحل اليمنية الشمالية، التي يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون، وفق ما أعلنت وكالة الأمن البحريّ البريطانية "يو كي إم تي أو".



وأوضحت الوكالة، في بيان، أنّها تلقّت تقارير عن حادث على بُعد حوالى 50 ميلًا بحريًا، غرب ميناء الحُديدة (اليمنيّ) ينطوي على وجود طائرات من دون طيار.



وأكّد البيان أنّ قوات التحالف تدخّلت.



وأشار إلى أنّه، حسب هذه المؤشّرات، ليست هناك إصابات بشرية أو أضرار مادية.



وأوصت الوكالة السفن بتوخّي الحذر، أثناء إبحارها، في هذا الجزء من البحر الأحمر.