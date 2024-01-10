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وزارة الخزانة الأميركية: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري

أخبار دولية
2024-01-10 | 01:10
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وزارة الخزانة الأميركية: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري
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وزارة الخزانة الأميركية: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن.
 
ويأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بينما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.
 

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