وزارة الخزانة الأميركية: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن.