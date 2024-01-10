إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر

أسقطت قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا 21 طائرة مسيرة وصاروخًا أطلقها الحوثيون المتمركزون، في اليمن، على جنوب البحر الأحمر، في اتجاه الممرات البحرية الدولية، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركيّ.



وأكّدت أنّه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.



ولفتت إلى أنّه الهجوم السادس والعشرين، الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية، في البحر الأحمر، منذ 19 تشرين الثاني.