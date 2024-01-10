الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-01-10 | 01:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر

أسقطت قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا 21 طائرة مسيرة وصاروخًا أطلقها الحوثيون المتمركزون، في اليمن، على جنوب البحر الأحمر، في اتجاه الممرات البحرية الدولية، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركيّ.
 
وأكّدت أنّه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

ولفتت إلى أنّه الهجوم السادس والعشرين، الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية، في البحر الأحمر، منذ 19 تشرين الثاني. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الحوثيون

البحر الاحمر

LBCI التالي
واشنطن "قلقة للغاية" إزاء العنف في الإكوادور
وزارة الخزانة الأميركية: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-19

الحوثيون يهددون "اي دولة" ستتحرك ضدهم في البحر الاحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-18

ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟

LBCI
آخر الأخبار
15:51

مصدر عسكري يمني لـ"الجزيرة": الحوثيون استهدفوا سفينة في البحر الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-05

تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:50

زيلينسكي يبدأ من ليتوانيا جولة في البلطيق

LBCI
أخبار دولية
05:34

مسؤول أميركي: بلينكن سيزور البحرين في محطة غير معلنة مسبقا من جولته الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
05:26

السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
04:39

باكو تطلب من باريس عدم التدخل في قضية توقيف فرنسي بشبهة التجسس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-12-23

"كنت أعيش هذه المشاعر بصمت"... عبير نعمة تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى: كان حب حياتي ولهذا السبب انفصلنا!

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-06

الرد الأوّلي على اغتيال ‏العاروري... المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا

LBCI
صحف اليوم
00:42

هوكشتاين في بيروت اليوم في زيارة تستمر ليومين... ولهذا السبب تأخر وصول وزيرة الخارجية الألمانية (النهار)

LBCI
أخبار دولية
05:34

مسؤول أميركي: بلينكن سيزور البحرين في محطة غير معلنة مسبقا من جولته الإقليمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:51

كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
04:30

بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله

LBCI
أخبار دولية
15:05

مسلّحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال البث المباشر في الإكوادور ويأخذون طاقمها رهائن

LBCI
أخبار دولية
14:08

بلينكن: دول المنطقة مستعدة للاستثمار في غزة لكن في ظل مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عالم كرة القدم يودع قيصرها... ودعاً فرانز بيكنباور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المالكون القدامى يطالبون بتطبيق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية... والمستأجرون يرفضونه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بعد الهجوم السيبراني على مطار بيروت… من باستطاعته اختراق مؤسسات الدولة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
حال الطقس
00:00

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

LBCI
منوعات
10:04

ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!

LBCI
منوعات
16:55

عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!

LBCI
صحة وتغذية
06:48

كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!

LBCI
موضة وجمال
09:47

بيلا حديد تُشعل الإنترنت... صورة جذابة بالبيكيني الأسود! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
15:44

الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية

LBCI
صحة وتغذية
16:44

لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More