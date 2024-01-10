واشنطن "قلقة للغاية" إزاء العنف في الإكوادور

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّها "قلقة للغاية" إزاء أعمال العنف الجارية في الإكوادور والتي دفعت برئيس هذا البلد إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر الجيش في المدن للمساعدة في ضبط الأمن.



وقال مسؤول شؤون أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الأميركية براين نيكولز في منشور على منصّة "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف وعمليات الاختطاف التي وقعت اليوم في الإكوادور".