بكين تبلغ واشنطن بأنها لن تتنازل في مسألة تايوان

أبلغ مسؤولون عسكريون صينيون نظراءهم الأميركيين، خلال مباحثات، جرت، في واشنطن، أنّ بلادهم لن تتنازل أبدًا في مسألة تايوان، وفق ما أعلنت بكين.



وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان: "الصين لن تتنازل أبدًا أو تتراجع في مسألة تايوان."



ودعت بكين واشنطن إلى التوقف عن تسليح تايوان.

