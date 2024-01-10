الصين تعلّق أعمال سفارتها في الإكوادور بسبب أعمال العنف

علّقت بكين الأنشطة القنصلية لسفارتها، في كيتو وكذلك أنشطة قنصليتها، بعد أن أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أنّ بلاده تشهد نزاعًا داخليًا مسلّحًا.



وأكّدت السفارة الصينية، في كيتو، في بيان أنّ موعد استئناف هذه الأنشطة المعلّقة سيُعلن عنه للجمهور، في الوقت الملائم.



وقُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، بينهم شرطيان، في الحرب، التي تخوضها قوات الأمن والجيش، في الإكوادور، ضدّ عصابات المخدِّرات، منذ أعلن نوبوا حالة الطوارئ وذلك حسب حصيلة أولية أعلنتها الشرطة.