كوريا الجنوبية تتعهد بمساعدة المصدرين الذين يواجهون تعطل شحنات البحر الأحمر

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستقدّم الدعم لمصدريها من خلال تأمين مساحة شحن إضافية على السفن ومناطق تخزين، وسط مخاوف بشأن التوتر في البحر الأحمر الذي يعطل طرق الشحن.وقال نائب وزير المحيطات سونج ميونج دال في بيان: "مع انتشار الصراعات في الشرق الأوسط، لا يمكننا أن نستبعد احتمال حدوث اضطرابات مماثلة في مناطق أخرى بالشرق الأوسط".وقالت الوزارة إنها تعتزم تأمين مساحة الشحن مسبقا في شركات الشحن لتقليل تأثير التوتر في البحر الأحمر على صادرات كوريا الجنوبية ووارداتها.ولفت سونج الى أن المشروع سيوفّر سفنا بديلة لصادرات السيارات وساحات تخزين إضافية، إذ من المتوقع أن يواجه قطاع السيارات أكبر قدر من الاضطراب.وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية تهدف إلى تأمين استخدام أربع سفن حاويات لطرق شمال أوروبا والبحر المتوسط من منتصف يناير كانون الثاني إلى أوائل شباط.