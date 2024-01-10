احتجاجات طالبية لوقف إطلاق النار في غزة

احتج نحو 36 حاخامًا وطالبًا للعلوم الدينية من منظمات أميركية، في الأمم المتحدة، مطالبين بوقف إطلاق النار، في غزة.



وحثّوا إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن على عدم عرقلة تحركات من هذا القبيل، في مجلس الأمن، باستخدام حق النقض (الفيتو).



ونظّمت الاحتجاجات مجموعات يهودية أميركية، منها الصوت اليهوديّ للسلام ويهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية وحاخامون من أجل وقف إطلاق النار.



