الرئيس الصيني: العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة ردا على صديقة قديمة من ولاية أيوا الأمريكية تعرف عليه لأول مرة منذ قرابة الأربعة عقود إن العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية.



وقال شي لسارة لاند: "الصين والولايات المتحدة هما أكبر الدول النامية والمتقدمة في العالم، ويتطلب مستقبل ومصير هذا الكوكب أن تكون العلاقات الصينية الأميركية أكثر استقرارا وأن تكون أفضل".

