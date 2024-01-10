لندن تؤكد أن الهجوم الأخير للحوثيين في البحر الأحمر كان "الأكبر" منذ بدء حرب غزة

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن الهجوم الذي تصدت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر مساء الثلاثاء كان "الأكبر" الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في قطاع غزة.



وأوضح الوزير عبر منصة "إكس" أن قوات البلدين "تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".





