خفر السواحل اليونانيّ أنقذ مهاجرين في جزيرة ليسبوس

أنقذ خفر السواحل اليونانيّ 18 مهاجرًا وانتشل جثتين لرجل وامرأة، في القرب من شاطئ صخريّ، في جزيرة ليسبوس.



وعبّرت مسؤولة من خفر السواحل عن اعتقادها بأنّ المهاجرين وصلوا إلى الجزيرة على متن قارب، وسط رياح عاتية، في بحر إيجه.



وأوضحت أنّ نحو 36 شخصًا كانوا على متن القارب.



وقفز بعضهم، في البحر، وفقًا لروايات المهاجرين.



وذكرت المسؤولة أنّ خفر السواحل والشرطة بحثا عن المزيد من الأشخاص، في المنطقة.