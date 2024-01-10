تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الثاني في كابول خلال ثلاثة أيام

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم ثان في ثلاثة أيام في كابول أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل الثلاثاء في شرق العاصمة الأفغانية.وأفاد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران على منصة "إكس" بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة وضعت في عربة قرب حافلة صغيرة.وأضاف لوكالة فرانس برس أنه تم توقيف مشتبه به وأقر بضلوعه في الهجوم.وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم عبر "تلغرام". وقال: "فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تقل موظفين في سجن بل جرخي في العاصمة الأفغانية (كابل) ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 منهم".