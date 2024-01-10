الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الثاني في كابول خلال ثلاثة أيام

أخبار دولية
2024-01-10 | 03:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الثاني في كابول خلال ثلاثة أيام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الثاني في كابول خلال ثلاثة أيام

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم ثان في ثلاثة أيام في كابول أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل الثلاثاء في شرق العاصمة الأفغانية.
     
وأفاد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران على منصة "إكس" بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة وضعت في عربة قرب حافلة صغيرة.
     
وأضاف لوكالة فرانس برس أنه تم توقيف مشتبه به وأقر بضلوعه في الهجوم.
     
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم عبر "تلغرام". وقال: "فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تقل موظفين في سجن بل جرخي في العاصمة الأفغانية (كابل) ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 منهم".
     
 

أخبار دولية

الدولة

الإسلامية

يتبنى

الهجوم

الثاني

كابول

ثلاثة

LBCI التالي
أوستن يحارب مرضين
خفر السواحل اليونانيّ أنقذ مهاجرين في جزيرة ليسبوس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-06

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى اعتداء على حافلة في حي شيعي بكابول

LBCI
أخبار دولية
2023-11-10

تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم على الجيش السوري وقوات موالية في البادية

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-10

أ.ف.ب.: تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم على الجيش السوري وقوات موالية في البادية

LBCI
أخبار دولية
08:40

مقتل 14 عنصراً من قوات النظام بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:39

عشرة قتلى على الأقلّ في الحرب ضدّ العصابات في الإكوادور

LBCI
أخبار دولية
05:50

زيلينسكي يبدأ من ليتوانيا جولة في البلطيق

LBCI
أخبار دولية
05:34

مسؤول أميركي: بلينكن سيزور البحرين في محطة غير معلنة مسبقا من جولته الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
05:26

السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:05

مسلّحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال البث المباشر في الإكوادور ويأخذون طاقمها رهائن

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-04

"حدا بفتش بيت شهيد؟!"... والد جو نون يتحدث دامعاً: أنا في كل يوم مكسور!

LBCI
منوعات
10:04

ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-08

وكالة الأنباء الألمانية: وفاة لاعب كرة القدم الألماني السابق فرانز بكنباور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:51

كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
04:30

بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله

LBCI
أخبار دولية
15:05

مسلّحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال البث المباشر في الإكوادور ويأخذون طاقمها رهائن

LBCI
أخبار دولية
14:08

بلينكن: دول المنطقة مستعدة للاستثمار في غزة لكن في ظل مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عالم كرة القدم يودع قيصرها... ودعاً فرانز بيكنباور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المالكون القدامى يطالبون بتطبيق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية... والمستأجرون يرفضونه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بعد الهجوم السيبراني على مطار بيروت… من باستطاعته اختراق مؤسسات الدولة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
حال الطقس
00:00

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

LBCI
منوعات
10:04

ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!

LBCI
منوعات
16:55

عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!

LBCI
صحة وتغذية
06:48

كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!

LBCI
موضة وجمال
09:47

بيلا حديد تُشعل الإنترنت... صورة جذابة بالبيكيني الأسود! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
15:44

الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية

LBCI
صحة وتغذية
16:44

لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More