أوستن يحارب مرضين

يتلقى وزير الدفاع لويد أوستن الرعاية، بعد إصابته، بعدوى، في المسالك البولية، وفق ما أعلن مركز والتر ريد الطبيّ العسكريّ الوطنيّ، في الولايات المتحدة.



وأُصيب عقب خضوعه لجراحة لعلاج سرطان البروستاتا، حسبما أكّد بيان أصدرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).



وربما يكون أوستن انتهك القانون بسبب عدم إبلاغ رئيسه بدخوله المستشفى في الآونة الأخيرة.



لكن، رغم بعض الدعوات لتقديم استقالته، فمن المرجح أن يتلقى توبيخًا فحسب من الرئيس الأميركيّ جو بايدن، حسب اثنين من الخبراء القانونيين.