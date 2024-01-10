باكو تطلب من باريس عدم التدخل في قضية توقيف فرنسي بشبهة التجسس

طلبت أذربيجان من باريس، عدم "التدخل" في شؤونها الداخلية بعد إعلان باكو توقيف مواطن فرنسي بشبهة التجسس في ظل توتر في العلاقات بين البلدين.ورأت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن "هذا الموقف الذي لا أساس له هو محاولة أخرى لتحوير الواقع والتدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان".وأكدت أن مسؤولين في السفارة الفرنسية زاروا الموقوف غير مرة.وأضافت: "كما سبق أن أبلغنا السلطات الأذربيجانية، نعتبر هذا التوقيف تعسفيًا ونطالب بالإفراج بدون تأخير عن مواطننا".