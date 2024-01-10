السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق يريد خروجا سريعا ومنظما للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض لكنه لم يحدد موعدا نهائيا، ووصف وجود تلك القوات بأنه مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.

وقال السوداني لرويترز في مقابلة في بغداد أمس الثلاثاء إن "هناك حاجة لإعادة تنظيم هذه العلاقة حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة".



ولفت الى أن خروج تلك القوات يجب أن يتم عبر التفاوض.