مسؤول أميركي: بلينكن سيزور البحرين في محطة غير معلنة مسبقا من جولته الإقليمية

أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتوجه الى البحرين الأربعاء في محطة غير معلنة من جولته في الشرق الأوسط.



وأوضح المسؤول أن بلينكن الذي زار إسرائيل الثلاثاء وانتقل الى رام الله الأربعاء للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانه سيتوجه لاحقا الى المنامة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار المشاورات الإقليمية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

