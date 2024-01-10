زيلينسكي يبدأ من ليتوانيا جولة في البلطيق

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس زيارة لليتوانيا في مستهل جولة في دول البلطيق الداعمة لكييف في مواجهة الغزو الروسي.



وكتب زيلينسكي الذي سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذه البلدان، على منصة "إكس": "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هم أصدقاء موثوقون لنا وشركاء مبدئيون. وصلتُ اليوم إلى فيلنيوس قبل أن أذهب إلى تالين وريغا".



وأوضح أن "الأمن والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية والمسيرات، فضلا عن التنسيق المستمر للدعم الأوروبي، كلها أمور مدرجة على جدول الأعمال".



وشكر الدول الثلاث على "دعمها المتواصل لأوكرانيا منذ عام 2014، وخاصة اليوم".



وقال الرئيس الأوكراني أنه سيجتمع في ليتوانيا بنظيره ورئيسي الوزراء والبرلمان ويلتقي الجالية الأوكرانية.

