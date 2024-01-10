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عواصف تجتاح الولايات المتحدة.. مقتل 3 اشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل
أخبار دولية
2024-01-10 | 06:47
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عواصف تجتاح الولايات المتحدة.. مقتل 3 اشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل
اجتاح طقس شتوي قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، ويتوقع خبراء طقس استمرار تلك الموجة الباردة لأسابيع في مناطق مختلفة بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على شرق البلاد وتساقط جليد كثيف على مناطق تقع في شمال غرب المحيط الهادئ.
وذكرت تقارير من السلطات ووسائل إعلام محلية أن رياحا عاتية وبعض الأعاصير اجتاحت مناطق بجنوب الولايات المتحدة أمس الثلاثاء>
وأشارت الى أن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالطقس في ألاباما ونورث كارولينا وجورجيا. وأسفرت أعاصير عن وقوع أضرار بالغة في مناطق بولاية فلوريدا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن "أمطارا غزيرة ورياحا عاتية ضربت مساحة كبيرة من الساحل الشرقي أمس الثلاثاء وستستمر حتى اليوم الأربعاء".
ويتوقع هطول أمطار على مساحة كبيرة من الشمال الشرقي للبلاد حيث سقطت ثلوج كثيفة في مطلع الأسبوع الجاري وهو ما يزيد من خطر حدوث فيضانات كبيرة.
وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل وشركة في 12 ولاية أمس الثلاثاء.
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