بلينكن يؤكد لعباس دعم الولايات المتحدة الخطوات لإقامة دولة فلسطينية

أكّد وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات لإقامة دولة فلسطينية.



وأجرى بلينكن مناقشات مثمرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الإصلاحات الإدارية في زيارة قام بها الى الضفة الغربية.



بدوره، قال عباس لبلينكن أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول بمخططات اسرائيل لفصله أو اقتطاع أي جزء منه.