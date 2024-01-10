روسيا تعلن إجلاء 93 طفلًا من بيلغورود بعد قصف أوكراني

روسيا تعلن إجلاء 93 طفلًا من بيلغورود بعد قصف أوكراني

أجلت روسيا عشرات الأطفال من منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد أيام من القصف الأوكراني، وفق ما أعلن الحاكم المحلي الأربعاء.



وقال فياشيسلاف غلادكوف: "اليوم غادرت المجموعة الأولى من أبنائنا بيلغورود إلى منطقة فورونيج"، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء ما مجموعه 93 طفلًا.