الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات

الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات

أعلن الحوثيون في اليمن الأربعاء إستهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات، معتبرين أنها كانت "تقدم الدعم" لإسرائيل، وذلك غداة إعلان واشنطن ولندن إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.



ونقل بيان عن المتحدث العسكري بإسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة "إكس" قوله: "نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة إستهدفت سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني".

