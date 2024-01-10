الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تسونامي ضرب محطة للطاقة النووية إثر زلزال اليابان دون تسجيل أضرار

أخبار دولية
2024-01-10 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تسونامي ضرب محطة للطاقة النووية إثر زلزال اليابان دون تسجيل أضرار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تسونامي ضرب محطة للطاقة النووية إثر زلزال اليابان دون تسجيل أضرار

تسونامي ضرب محطة للطاقة النووية إثر زلزال اليابان دون تسجيل أضرار

ضربت أمواج بإرتفاع ثلاثة أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمر في الأول من كانون الثاني الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة، مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.
     
ودمر الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجة شبه جزيرة نوتو في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وفقدان العشرات وفقًا لإحصاء أولي للسلطات، كما تسبب في حدوث تسونامي وبلغ إرتفاع الأمواج عدة أمتار.
     
وأحيت هذه الكارثة في اليابان الذكرى المؤلمة لكارثة آذار 2011، عندما ألحق تسونامي أضرارًا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في شمال شرق البلاد، ما أدى إلى تلف ثلاثة مفاعلات.
     
وضربت أمواج بلغ إرتفاعها مترًا محطة شيكا للطاقة النووية في الأول من كانون الثاني حوالى الساعة 4:30 مساء (07:30 ت غ)، بعد حوالى 20 دقيقة من وقوع الزلزال، بحسب شركة "هوكيروكو اليكتريك باور".
     
وقال متحدث بإسم الشركة المشغلة لوكالة فرانس برس الأربعاء: "أظهر تحليلنا أن أمواجًا يصل إرتفاعها إلى ثلاثة أمتار وصلت حوالى الساعة 5:45 مساء إلى أسفل محطة الكهرباء الواقعة على الساحل ولكن على إرتفاع 11 مترًا عن سطح البحر".
     
وشدد المتحدث على أن محطة الطاقة هذه الواقعة جنوب شبه جزيرة نوتو محمية أيضًا بسد يبلغ إرتفاعه أربعة أمتار تم تشييده إثر حادث فوكوشيما في العام 2011.

أخبار دولية

للطاقة

النووية

زلزال

اليابان

تسجيل

أضرار

LBCI التالي
الحكومة الألمانية تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية
الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-01

الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال

LBCI
أخبار دولية
2024-01-01

بعد الزلزال القوي... أولى موجات تسونامي تضرب اليابان

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-01

أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي

LBCI
أخبار دولية
2024-01-01

انذار من تسونامي محتمل بعد زلزال كبير في وسط اليابان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:49

عاصفة شتوية عنيفة تجتاح الولايات المتحدة وتخلف ثلاثة قتلى على الأقل

LBCI
أخبار دولية
08:57

الحكومة الألمانية تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية

LBCI
أخبار دولية
07:38

الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات

LBCI
أخبار دولية
07:06

روسيا تعلن إجلاء 93 طفلًا من بيلغورود بعد قصف أوكراني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-01-08

"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!

LBCI
منوعات
2023-11-22

هاجمت المسافرين والشرطة... امرأة عارية تثير الجدل في هذا المطار! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-01-08

معلومات مفيدة... كيف يمكن تخزين البصل والثوم لفترة أطول؟

LBCI
صحف اليوم
00:42

هوكشتاين في بيروت اليوم في زيارة تستمر ليومين... ولهذا السبب تأخر وصول وزيرة الخارجية الألمانية (النهار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

بو صعب الحل ليس بالحرب بل بالجهد الدبلوماسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

الخروقات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة... فكيف هو المشهد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:28

لقاء جمع وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ والصايغ

LBCI
أخبار لبنان
06:24

الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
05:51

كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
05:26

السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
04:32

افرام: أنا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية... والبزري: لم نصل إلى مرحلة الأسماء في اللقاءات

LBCI
أخبار لبنان
04:30

بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله

LBCI
أخبار دولية
01:14

إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
حال الطقس
00:00

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

LBCI
منوعات
16:55

عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!

LBCI
منوعات
10:04

ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!

LBCI
فنّ
03:31

تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

LBCI
أمن وقضاء
15:44

الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية

LBCI
صحة وتغذية
16:44

لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More