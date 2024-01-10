تسونامي ضرب محطة للطاقة النووية إثر زلزال اليابان دون تسجيل أضرار

تسونامي ضرب محطة للطاقة النووية إثر زلزال اليابان دون تسجيل أضرار

ضربت أمواج بإرتفاع ثلاثة أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمر في الأول من كانون الثاني الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة، مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.



ودمر الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجة شبه جزيرة نوتو في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وفقدان العشرات وفقًا لإحصاء أولي للسلطات، كما تسبب في حدوث تسونامي وبلغ إرتفاع الأمواج عدة أمتار.



وأحيت هذه الكارثة في اليابان الذكرى المؤلمة لكارثة آذار 2011، عندما ألحق تسونامي أضرارًا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في شمال شرق البلاد، ما أدى إلى تلف ثلاثة مفاعلات.



وضربت أمواج بلغ إرتفاعها مترًا محطة شيكا للطاقة النووية في الأول من كانون الثاني حوالى الساعة 4:30 مساء (07:30 ت غ)، بعد حوالى 20 دقيقة من وقوع الزلزال، بحسب شركة "هوكيروكو اليكتريك باور".



وقال متحدث بإسم الشركة المشغلة لوكالة فرانس برس الأربعاء: "أظهر تحليلنا أن أمواجًا يصل إرتفاعها إلى ثلاثة أمتار وصلت حوالى الساعة 5:45 مساء إلى أسفل محطة الكهرباء الواقعة على الساحل ولكن على إرتفاع 11 مترًا عن سطح البحر".



وشدد المتحدث على أن محطة الطاقة هذه الواقعة جنوب شبه جزيرة نوتو محمية أيضًا بسد يبلغ إرتفاعه أربعة أمتار تم تشييده إثر حادث فوكوشيما في العام 2011.