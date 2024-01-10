الحكومة الألمانية تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية

اعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن برلين وافقت على تسليم 150 صاروخ جو-جو من طراز إيريس-تي إلى السعودية لتستأنف بذلك صادرات الأسلحة إلى المملكة.



وأكّد الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس لصحافيين أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر في نهاية العام 2023 لبيع صواريخ من طراز "ايريس-تي" للسعودية، بعدما كشفت صحيفة دير شبيغل المعلومة.