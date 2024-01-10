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عاصفة شتوية عنيفة تجتاح الولايات المتحدة وتخلف ثلاثة قتلى على الأقل
أخبار دولية
2024-01-10 | 09:49
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عاصفة شتوية عنيفة تجتاح الولايات المتحدة وتخلف ثلاثة قتلى على الأقل
اجتاحت عاصفة شتوية عنيفة جزءا من الولايات المتحدة الثلاثاء مما تسبب في حدوث أعاصير في الجنوب ومقتل ثلاثة أشخاص، وفقا للسلطات المحلية.
كما تهب رياح قوية وتضرب عواصف ثلجية شمال البلاد، وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل.
وتسببت أمطار غزيرة في فيضانات وهبت رياح قوية من المرجح أن تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة بالاضافة إلى اندلاع عواصف رعدية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الأميركية.
وحذر حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية من عدم التقليل من خطورة العاصفة التي وصفها بأنها "غير معتادة".
ودفع تدهور الأحوال الجوية نحو تحويل وجهة طائرة نائبة الرئيس كامالا هاريس التابعة للقوات الجوية الأميركية إلى مطار دالاس الدولي في فيرجينيا، بدلا من الهبوط في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند.
وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصفة التي شهدتها جنوب البلاد، بحسب السلطات المحلية.
تسببت هذه العاصفة الشتوية أيضًا في تساقط كميات كبيرة من الثلوج على الجزء الشمالي الأوسط من البلاد وهو ما يؤثر تدريجيًا على منطقة البحيرات الكبرى، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 890 ألف منزل حتى مساء الثلاثاء، خاصة في شرق البلاد، بحسب موقع تتبع.
وفي الولايات المتحدة وكما في بقية مناطق العالم، صار التنبؤ بالطقس أصعب بسبب تغير المناخ.
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