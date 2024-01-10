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منظمة العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم في العالم في 2024
أخبار دولية
2024-01-10 | 10:20
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منظمة العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم في العالم في 2024
منظمة العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم في العالم في 2024
سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقًا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
وانخفض معدل البطالة العالمي من 5,3% في 2022 إلى 5,1% في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، ما سيساهم مرة أخرى في إرتفاع المعدل إلى 5,2%، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الإجتماعية لعام 2024.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن التعافي الإقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات إستباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
لكن المنظمة ذكرت أن الأجور الحقيقية إنخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأشارت إلى أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.
أخبار دولية
العمل
الدولية:
البطالة
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