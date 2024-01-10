الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه دهس "عن غير قصد" جثة ناشط فلسطيني

الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه دهس "عن غير قصد" جثة ناشط فلسطيني

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن إحدى آلياته دهست "عن غير قصد" جثة ناشط فلسطيني خلال عملية لاعتقال ناشط في إحدى أحياء مدينة طولكرم في جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية دانت عملية دهس جثمان شاب بعد قتله وإثنين آخرين مساء الإثنين ووصفتها بأنها "جريمة مركبة ووحشية" بعد تداول أشرطة فيديو تظهر قيام عربة عسكرية بدوس جثة أحدهم.



وقال الجيش الإسرائيلي ردًا على طلب وكالة فرانس برس التعليق إن "مركبة العمليات التي تظهر في الفيديو أرسلت لإخراج القوة التي تعرضت لإطلاق نار كثيف ودهست جسد الإرهابي دون قصد".



وبحسب الجيش، فإن "الفيديو لا يظهر الحادثة بالكامل".



ووقعت الحادثة في ضاحية إكتابا في شمال شرقي طولكرم.



وأظهر مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي إطلاق قوات إسرائيلية النار على مجموعة من الشبان من بينهم القتلى الثلاثة، قبل أن تقوم إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في العملية بدوس جثة أحدهم مرتين. ولم يظهر هذا الفيديو وقوع إشتباك مسلحة لكنه أظهر سقوط بندقية من أحد الشبان.

