الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 4 مسعفين في ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الأربعاء عن مقتل 4 مسعفين في ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في اليوم السادس والتسعين لحرب اسرائيل في غزة.



وقال الهلال في بيان مقتضب "استشهاد اربعة من طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهداف الاحتلال مركبة اسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع".