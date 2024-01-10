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الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
أخبار دولية
2024-01-10 | 11:43
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الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات للصحفيين اليوم الاربعاء انه يؤيد "بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.. وأتطلع الي حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني".
وقال أبو الغيط " اشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق اي اعتبار،.. وأؤكد علي دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب إفريقي بكل السُبل الممكنة ".
وأكد المتحدث الرسمي أن الأمين العام وجّه المسئولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني. وأضاف جمال رشدي أن القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف اطلاق النار ولكن ايضاً مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، متطلعاً إلى صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كافة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.
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