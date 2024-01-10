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السيسي يدعو إلى "وقفة حاسمة" من أجل وقف إطلاق النار في غزة

السيسي يدعو إلى "وقفة حاسمة" من أجل وقف إطلاق النار في غزة

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد اليوم الأربعاء أن تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة يتطلب "وقفة حاسمة" من المجتمع الدولي للدفع من أجل وقف إطلاق النار.



والتقى السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، حيث رفض الزعماء الثلاثة أيًا مما قالوا إنها جهود أو مقترحات تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية".