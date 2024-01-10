بلينكن يتهم إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين على إستهداف السفن في البحر الأحمر

بلينكن يتهم إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين على إستهداف السفن في البحر الأحمر

إتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إيران بـ"مساعدة وتحريض" المتمردين اليمنيين على إستهداف سفن في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعمًا لقطاع غزة.



وقال بلينكن قبيل مغادرته المنامة: "لقد ساعدت إيران وحرضت على هذه الهجمات بتوفير التكنولوجيا والمعدات والإستخبارات والمعلومات، وبات لذلك تأثير حقيقي".