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قمة العقبة تدعو للضغط من أجل "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين"
أخبار دولية
2024-01-10 | 12:31
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قمة العقبة تدعو للضغط من أجل "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين"
قمة العقبة تدعو للضغط من أجل "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين"
دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس الأربعاء إلى الضغط من أجل "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة" و"حماية المدنيين العزل" و"إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف" إلى القطاع.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي إثر قمة جمعت القادة الثلاثة في العقبة جنوب عمان بعيدًا عن أعين الصحافيين أن الزعماء الثلاث أكدوا "ضرورة الإستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل".
كما أكدوا "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع".
وحذر الزعماء من "محاولات إعادة إحتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها"، مؤكدين "ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم".
وشددوا على "تصديهم لأية خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دوليًا والتصدي لها".
كما رفضوا "الفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان إمتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة".
واتفقوا على "إدامة العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين الدول العربية ومع الدول الفاعلة، لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
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