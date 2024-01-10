إحباط هجوم بطائرة مسيّرة ضد قوات التحالف الدولي في شمال العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق "إسقاط" طائرة مسيّرة كانت تستهدف قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الأميركية المتمركزة قرب مطار أربيل مساء الأربعاء.



وأفاد بيان صادر مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي عن أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات غير الشرعية، استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي" لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية "في مطار أربيل الدولي عند الساعة 20,58 مساء الأربعاء".



وتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" هجوماً مساء الأربعاء على قاعدة التحالف قرب مطار أربيل.