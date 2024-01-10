البيت الأبيض: الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر "تصعيدية"

اعلن البيت الأبيض ان الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر "تصعيدية"، وإن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "على الرغم مما قد يقوله الحوثيون، فإنهم يهددون ويستهدفون السفن التجارية التي لها علاقات مع دول في جميع أنحاء العالم، والعديد منها ليس لها أي صلة بإسرائيل على الإطلاق... هذه الهجمات غير قانونية وتصعيدية".



