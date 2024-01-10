فلسطينيون يتظاهرون بالضفة الغربية لـ"شكر" جنوب إفريقيا

تَجمّع عشرات الفلسطينيين الأربعاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة لـ "شكر" جنوب إفريقيا على رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة" في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.



وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس للحشد من أمام تمثال لنيلسون مانديلا يبلغ ارتفاعه 6 أمتار قدّمته في العام 2016 بلدية جوهانسبرغ (جنوب إفريقيا) "نشعر أنّ جنوب إفريقيا تسمع قلوبنا، وتسمع آلامنا".



وحمل المتظاهرون في ميدان نيلسون مانديلا الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب إفريقيا ولافتات كتب عليها "شكراً جنوب إفريقيا" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

