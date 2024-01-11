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رئيس أذربيجان: شروط توقيع إتفاق سلام مع أرمينيا "تهيأت"

أخبار دولية
2024-01-11 | 00:55
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رئيس أذربيجان: شروط توقيع إتفاق سلام مع أرمينيا &quot;تهيأت&quot;
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رئيس أذربيجان: شروط توقيع إتفاق سلام مع أرمينيا "تهيأت"

رئيس أذربيجان: شروط توقيع إتفاق سلام مع أرمينيا "تهيأت"

إعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء أن "الشروط تهيأت" لتوقيع إتفاق سلام مع أرمينيا، جارة بلاده وعدوتها الرئيسية، مؤكدًا أنه لا يريد "حربًا جديدة" بين البلدين.
     
وقال علييف في مقابلة تلفزيونية إن "الأهم اليوم هو أن ظروفًا حقيقية لتوقيع معاهدة سلام قد تأمنت".
     
وأضاف: "لهذا السبب، ينبغي علينا أن نعمل بجد على النص".

أخبار دولية

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