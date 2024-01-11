مقتل 15 شخصًا بأعمال شغب في بابوازيا-غينيا الجديدة

مقتل 15 شخصًا بأعمال شغب في بابوازيا-غينيا الجديدة

قتل 15 شخصًا على الأقل في أعمال شغب إندلعت في أكبر مدينتين في بابوازيا-غينيا الجديدة، بحسب ما أعلنت الشرطة الخميس.



وقال ديفيد مانينغ، مفوض الشرطة الملكية في بابوازيا-غينيا الجديدة، إن ثمانية من القتلى سقطوا في العاصمة بور موريسبي، والسبعة الآخرين في لاي، كبرى مدن البلاد.



وإثر أعمال الشغب هذه، توعد رئيس الوزراء جيمس مارابي باتخاذ إجراءات صارمة بحق "الخارجين على القانون".



واندلع العنف في العاصمة بور موريسبي مساء الأربعاء بعد أن نظمت مجموعة من عناصر وضباط الشرطة وحراس السجون إحتجاجات ضد الحكومة.



والأربعاء شهدت العاصمة أعمال شغب سرعان ما امتدت إلى مدينة لاي الواقعة على بعد 300 كلم إلى الشمال.



وفي بور موريسبي، أشعلت حشود غاضبة النار في مبان ونهبت متاجر، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



والخميس، إعتذر رئيس الوزراء عما حصل، قائلًا إن "موجات الخروج على القانون لن يتم التسامح معها".



وقال خلال مؤتمر صحافي: "أريد أن أتحدث اليوم، أتحدث إلى الناس وأتحدث إلى البلاد. هذه بلادكم بقدر ما هي بلادي. خرق القانون لا يحقق نتائج".



وأقر مارابي بأن "الوضع لا يزال متوترًا هناك في أجزاء من العاصمة موريسبي".

