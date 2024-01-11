بكين: المرشح الأوفر حظًا في الإنتخابات الرئاسية في تايوان يشكل "خطرًا جسيمًا"

بكين: المرشح الأوفر حظًا في الإنتخابات الرئاسية في تايوان يشكل "خطرًا جسيمًا"

حذرت بكين الخميس من أن لاي تشينغ-تي، المرشح الأوفر حظًا للفوز بالإنتخابات الرئاسية المقررة في تايوان بعد يومين، يشكل "خطرًا جسيمًا" على العلاقات بين الجزيرة والصين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.



ونقلت شينخوا عن تشن بينهوا، المتحدث بإسم مكتب شؤون تايوان في بكين، قوله: "آمل في أن يرى مواطنونا في تايوان الخطر الجسيم الذي يمثله تحريض لاي على الصراعات عبر المضيق في تايوان، وأن يقوموا بالإختيار الصحيح".



ولاي تشينغ-تي الذي يتولى حاليًا منصب نائبة رئيسة تايوان تساي إنغ-وين وينتمي على غرارها إلى الحزب التقدمي الديموقراطي المؤيد للإستقلال هو المرشح الأوفر حظًا، بحسب إستطلاعات الرأي للفوز بالإنتخابات الرئاسية المقررة السبت.

