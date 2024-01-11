وزير خارجية تايوان يدعو الصين إلى التوقف عن "التدخل" في الإنتخابات التايوانية

دعا وزير الخارجية التايواني جوزف وو الصين الخميس إلى "التوقف عن التدخل" في الإنتخابات الرئاسية المقررة السبت في تايوان التي تعتبرها بكين إقليميًا تابعةً لها.وكتب الوزير عبر منصة إكس: "تثير الإنتخابات المقبلة في تايوان إهتمامًا عالميًا، والتدخلات الصينية المتكررة تسرق الأضواء. بصراحة، ينبغي على الصين التوقف عن التدخل في إنتخابات دول أخرى وتنظيم إنتخابات خاصة بها".