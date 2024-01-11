إصابة 11 شخصاً بجروح في قصف طال فندقاً في خاركيف الأوكرانية



أصيب 11 شخصاً بجروح، بينهم صحافيون أتراك، في قصف صاروخي روسي طال مساء الأربعاء فندقاً في مدينة خاركيف، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وقال رئيس البلدية إيغور تيريخوف عبر تطبيق تلغرام إنّ أحد الجرحى "بحالة خطرة للغاية". وأضاف أنّ "صحافيين أتراكاً من بين الضحايا"، من دون أن يحدّد عددهم.



من جهتها، قالت الشرطة إنّ في عداد الجرحى صحافياً يعمل في وسيلة إعلام أجنبية.



وبحسب رئيس البلدية فإنّ القصف تمّ بصاروخين وألحق أضراراً بعدد من المباني الأخرى، بما في ذلك مبنيان سكنيان.



من جهته قال أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، في منشور على تلغرام إنّ صاروخين روسيين من طراز إس-300 أصابا قرابة الساعة العاشرة والنصف ليلاً (20,30 ت غ) الفندق الواقع في منطقة كييفسكي والذي كان بداخله 30 مدنياً. وأضاف أنّ تسعة من الجرحى الـ11 نقلوا إلى المستشفى بينما عولج الاثنان الباقيان في عين المكان. وأوضح أنّ الجرحى هم أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 31 و38 عاماً وأحدهم يبلغ من العمر 35 عاماً وإصابته هي الأكثر خطورة، وسبع نساء تتراوح أعمارهنّ بين 23 و71 عاماً.



وخاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، تبعد حوالي 30 كلم من الحدود الروسية وتتعرض للقصف باستمرار.