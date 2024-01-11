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انهيار جليدي بمنتجع للتزلج في كاليفورنيا وسقوط قتيل
أخبار دولية
2024-01-11 | 01:22
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انهيار جليدي بمنتجع للتزلج في كاليفورنيا وسقوط قتيل
اعلنت السلطات بمقاطعة بلاسر إن شخصا قتل وأصيب آخر جراء انهيار جليدي وقع بمنتجع للتزلج في كاليفورنيا يوم الأربعاء.
وذكرت في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن المزيد من المفقودين بعد الانهيار الذي وقع بمنتجع باليسادس تاهو الواقع على بعد حوالي 161 كيلومترا شمال شرق سان فرانسيسكو.
ولم يتضح على الفور سبب الانهيار إلا أن المنطقة الجبلية شهدت تساقطا كثيفا للثلوج خلال اليوم الماضي.
وذكر المنتجع أن فرق دوريات تقوم بعمليات بحث.
وتم افتتاح المنتجع، المعروف سابقا باسم سكو فالي، في عام 1949 وشهد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1960.
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