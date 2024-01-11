وزارة المخابرات الإيرانية: 35 شخصًا إعتقلوا على صلة بهجمات كرمان

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن وزارة المخابرات الإيرانية أعنت اليوم الخميس أن 35 شخصًا إعتقلوا على صلة بهجمات الثالث من كانون الثاني في مدينة كرمان في جنوب شرق البلاد والتي أسفرت عن مقتل 94 شخصًا.وقالت الوزارة إنها حددت حتى الآن هوية أحد الإنتحاريين الإثنين وهو مواطن من طاجيكستان دخل إيران بشكل غير قانوني في 19 كانون الأول.